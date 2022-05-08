Рыбак упал в воду с пешеходного моста и утонул

В субботу, 7 мая, в Алуксненском крае утонул человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В субботу, вскоре после 15.00, в ГПСС поступил звонок в Алсвикскую волость Алуксненского края, где человек упал в воду, ловя рыбу с пешеходного моста. Прибывшие на место пожарные подняли мужчину из воды и передали его врачам скорой помощи, которые констатировали его смерть.

В 20.41 был получен вызов в Светскую волость Елгавского края, где в двухэтажном жилом доме возник пожар. Прибыв на место, было установлено, что на втором этаже здания горит бытовая техника площадью 20 квадратных метров. Пожарные вытащили из задымленного здания одного человека, а еще девять человек эвакуировались из здания до прибытия ГСЧС. В 22.10 пожар был потушен.

В 22.09 поступил вызов на улицу Ятниеку в Даугавпилсе, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар. На месте происшествия было установлено, что в квартире горят кухня и коридор площадью 25 квадратных метров. Пожарные вытащили из задымленного дома одного человека, а также эвакуировали 15 человек. В 00.16 пожар был потушен.

Всего за минувшие сутки, 7 мая, в ГПСС поступило 87 вызовов: 47 - по тушению пожаров (из них 22 - возгорание старой травы и 6 лесных пожаров), 27 - аварийно-спасательных работ, а еще 13 вызовов оказались ложными.