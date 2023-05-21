С марта за убийства домашних животных осуждены трое человек

С марта этого года в Латвии за убийства домашних животных осуждены трое человек, сообщает агентство LETA.

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Суд Даугавпилса недавно приговорил пенсионера-инвалида к условному сроку лишения свободы за выстрел в собаку и незаконное использование огнестрельного оружия, сказано в публично доступном приговоре суда.

Пенсионер без соответствующего разрешения приобрел, носил и хранил огнестрельное оружие и патроны. Он купил у знакомого одноствольное охотничье ружье, самодельное ружье и несколько десятков патронов. Все вышеперечисленное он забрал к себе домой и хранил в разных местах, пока это не изъяли сотрудниками полиции при обыске.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер во дворе своего дома увидел чужую собаку. При этом у собаки был хозяин, и она была зарегистрирована с помощью микрочипа. В гневе пенсионер взял самодельное ружье и выстрелил в животное. Собака убежала за сарай, где позже была найдена мертвой.

Прокурор и обвиняемый договорились о наказании, и суд определил мужчине лишение свободы сроком на шесть месяцев. Но наказание не будет приведено в исполнение, если осужденный в течение годичного испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения, не будет нарушать общественный порядок и выполнит обязанности, предусмотренные законом, и определенные Государственной службой пробации.

Осужденный является пенсионером, инвалидом второй группы и ранее однажды привлекался к уголовной ответственности.

Также стало известно, что Видземский районный суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы за убийство собаки палкой.

А Курземский окружной суд приговорил двух человек к условному тюремному заключению за то, что они утопили собаку в ванне. После этого вердикта председатель Латвийской ветеринарной ассоциации Илмарс Дуритис выразил мнение, что наказания, применяемы к мучителям животных, являются слишком мягкими.