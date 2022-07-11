С места трагической аварии под Лиепаей вывезли 247 тонн загрязненного грунта

С места трагической автомобильной аварии, которая в пятницу произошла в волости Бабитес у Лиепайского шоссе, вывезли 247,18 тонн загрязненного грунта. Об этом сообщила специалистка по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды Илона Чернодон.

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На прошлых выходных загрязненный грунт вырыли и утилизировали на полигоне в Гардене. В сотрудничестве с Бюро консультаций по вопросам окружающей среды взяли 15 образцов грунта для определения концентрации нефтепродуктов в грунте. Из вырытого котлована откачали 7,2 тонн смеси воды и нефтепродуктов, которую передали в очистные сооружения Eko osta.

В понедельник из вырытого котлована откачали 6,75 тонн смеси воды и нефтепродуктов, которую также передали в Eko osta. Сейчас котлован засыпают привозным песком, поверх которого насыпят чернозем и посеют траву.

Затем потребуется изъять пробы грунтовых вод для лабораторного анализа и подготовить программу дальнейших работ.

Уже сообщалось, что 8 июля на Лиепайском шоссе в Бабитской волости столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. В результате аварии погибли два человека, а из автоцистерны вылилось около 20 тонн топлива. Авария создала опасное загрязнение на площади около 100 квадратных метров и на глубине нескольких метров.для сбора вытекшего при аварии на Лиепайском шоссе топлива вырыта яма и выкапывается загрязненный грунт.