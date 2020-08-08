С начала года Госполиция обнаружила в Латвии 26 плантаций марихуаны
Foto: Valsts policija

В этом году Госполиция обнаружила наибольшее число плантаций марихуаны с 2012 года, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 26 случаев незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотические вещества, что на 52,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Это самый высокий показатель с 2012 года.

В этом году большая часть случаев незаконного посева и выращивания наркосодержащих растений зафиксирована в жилых квартирах и домах. Пять выявленных случаев связаны с выращиванием марихуаны в теплицах, четыре — в нежилых зданиях и хозяйственных постройках, а один случай — с выращиванием марихуаны в лесу, на открытом воздухе.

Большинство выявленных плантаций, судя по их характеру и размеру, использовались для выращивания марихуаны для личных нужд.

Полиция также указывает на то, что выращивавшие марихуану люди относятся к различным группам населения — это люди различных возрастов, работающие и безработные, ранее судимые и не судимые.

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LETA

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LETA
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