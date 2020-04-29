С начала года пресечено 180 попыток контрабанды наркотиков

За первый квартал текущего года сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке почтовых отправлений, а также багажа и личных вещей путешественников пресекли 180 попыток нелегального провоза наркотических и психотропных веществ.

Как отмечает пресс-центр VID, с января по апрель было изъято 22,6 кг различных наркотических и психотропных веществ. Чаще всего таможенники находят MDMA, метамфетамин, амфетамин, кокаин, гашиш, марихуану и LSD.

Пор данным Таможенного управления, как и ранее, большая часть контрабандных наркотиков выявляется в почтовых отправлениях — более 90% от общего количества изъятых запрещенных веществ.

Из-за ограничений при пересечении границ, введенных на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии, в первом квартале существенно сократилось и количество случаев обнаружения наркотиков у путешествующих лиц.

По данным VID, в 2019 году было выявлено 748 случаев контрабанды наркотических и психотропных веществ, в том числе 235 в первом квартале прошлого года (вес изъятых до осмотра запрещенных веществ — около 90 кг).