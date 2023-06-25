С начала года в Латвии обнаружено 86 незаконных орудий ловли раков

Латвийская Государственная природоохранная служба (VVD) напоминает, что ловля раков незаконными средствами может нанести ущерб не только ракам, но и другим рыбным ресурсам. Добычей раков могут заниматься частные лица только в тех водоемах, где разрешена ловля раков определенных видов и только раковыми силками или руками.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году инспекторы Государственной природоохранной службы изъяли из водоемов 86 незаконных орудий лова раков (в 2022 году за этот период было обнаружено 20 нелегальных орудий лова раков). Штраф для физического лица за нарушение правил ловли раков - до 350 евро.

В этом году фиксировали незаконные орудия ловли раков в следующих местах: в Латгале - в озерах Цирмас, Балву, Залесяс и Бруню, в Курземе — в озерах Сасмакас, Спарес и Тиду, в Лиепае в каналах Перконес и Тирдзниецибас, а также в Даугаве около Циемупе и в Лиелупе около Юрмаы.

В Латвии запрещено ловить раков с 1 октября по 30 июня, а самок раков с видимой икрой — весь год.

Разрешенные места ловли раков:

- Добыча узкопалых раков разрешена в озере Арайши (Цесский край) и Мазайс-Балтэзерс (Рига);

- Можно добывать раков в реке Лиелупе (Рига, Юрмала, Марупский край, Бауский край, Елгавский край).

- Вылов колючих раков по-прежнему разрешен в Даугаве до Рижской ГЭС (Рига, Саласпилс и Кекава), в Риге (Хапака гравис, Кишэзерс, Вецдаугава), в Саусая Даугава (Кекавский и Саласпилский края), в реке Вента (Вентспилсский, Кулдигский и Салдусский края);

- В озере Приммас (Салацгривская волость, Лимбажский край).

Foto: vēzis

Лицензированным ловом раков можно заниматься в шести местах:

- В Лимбажском крае - в озерах Дзильэзерс, Ладес и Лимбажском Большом озере.

- в Екабпилсе на водохранилище Раджус.

- на участке реки Салаца в административном районе Лимбажии.

- на участке реки Светупе от автомобильного моста дороги V143 в Куйкюле до границы Лимбажского края.

Для ловли раков требуется Карта рыболова, ловли раков и подводной охоты (за исключением лиц, моложе 16 лет и старше 65 лет, а также для лиц с ограниченными возможностями). Карту можно оформить в электронном виде.

Допускается ловля раков руками или с использованием не более пяти конструкций, отвечающих нормативным актам. У каждой конструции надо прикрепить пластиковую табличку (3х7 см), на которой еаписать имя ее владельца и номер лицензионной карты.

Норма вылова раков на одного человека:

- широкопалые или узкопалые раки — не более 50 штук;

- раки-колючки и сигнальные раки — без ограничения количества

- раки, длина которых (от лба до кончика средней пластинки хвоста) составляет не менее 10 см (для широкопалых или узкопалых раков) или 8 см (для сигнальных раков и раков-колючек).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама