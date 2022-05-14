С начала года в Латвии зарегистрировано уже 160 лесных пожаров

С начала года в Латвии зарегистрировано 160 лесных пожаров площадью 161 га, сообщил агентству LETA заместитель начальника отдела охраны леса и окружающей среды Государственной лесной службы (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.
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Он заявил, что 54 га выгоревшей площади составляли молодняки.
По словам специалиста, основной причиной пожаров по-прежнему являются неосторожные действия человека. Четыре случая были квалифицированы как поджоги.
В прошлом году зарегистрировано 182 лесных пожара площадью 220 га, из них молодняков 82 га.
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