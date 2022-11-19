С парома Baltic Princess в воду упал человек
Foto: Shutterstock

Есть подозрение, что сегодня ночью недалеко от Аландских островов с парома Baltic Princess в воду упал человек, пишет финский новостной канал MTV Uudised.

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Спасатели приступили к поискам на воде, на месте работало несколько команд.

По имеющимся данным, сегодня в три часа ночи персонал получил сообщение от очевидца. Он рассказал, что его друг был на задней палубе, когда произошел инцидент. Упал он или прыгнул специально, непонятно.

Просмотр записей камер видеонаблюдения ясности не внес, поскольку выяснилось, что именно в том месте, где человек упал, их не было. На других записях никаких падений зафиксировано не было. Также не нашли данного пассажира и на пароме.

Никакой информации о том, кто этот человек, у прессы также нет.

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