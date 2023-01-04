С помощью дрона удалось найти упавшую в канаву пенсионерку

В Вангажи с помощью полицейского дрона удалось найти пенсионерку, которая упала в канаву с водой и не могла выбраться своими силами, сообщили в Государственной полиции.

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Вечером 3 января 80-летняя женщина возвращалась домой из Риги в Инчукалнс на электричке, однако пенсионерка перепутала остановку и вышла в Вангажи. Путь до дома женщина решила продолжить пешком вдоль железнодорожных путей.

Встревоженные родственники узнав о случившемся, отправились ее искать, однако вскоре поняли, что сами не справятся и позвонили в полицию.

Стражи порядка и добровольцы незамедлительно приступили к поискам. В 23.30 с помощью полицейского дрона, оснащенного термокамерой, пропавшую женщину удалось найти - она упала в канаву с водой у так называемого гудронного озера у железной дороги.

На место приехала скорая, которая доставила пенсионерку в больницу. Полиция выражает благодарность всем, кто не остался равнодушен и оказал помощь в поисках женщины.