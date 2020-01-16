С российско-латвийской границы вернули 18 тонн норвежской рыбы

В минувшие выходные на российско-латвийской границе в МАПП "Убылинка" сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 18,7 тонн мороженой скумбрии. Рыба следовала из Норвегии в Казахстан.

При проведении документарного контроля специалисты выявили отсутствие разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз в 2020 году скумбрии на территорию Евразийского экономического союза с данного предприятия Норвегии.

Как отмечает пресс-центр Росельхознадзора, весь груз возвращен.