Самолет Lufthansa, вылетевший из Таллина, совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, самолет Lufthansa, вылетевший из Таллина, вынужден был вернуться из-за отказа одного двигателя.
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Никто из 108 человек на борту не пострадал. По какой причине двигатель самолета не работал, на данный момент неизвестно.
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