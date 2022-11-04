Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Паланги: пассажир решил покурить

Литовские пограничники задержали в аэропорту Паланги прилетевшего из Дании литовца, который хулиганил в самолете. Как оказалось, пассажир решил закурить прямо в салоне самолета, из-за дыма экипаж был вынужден совершить аварийную посадку.

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Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы Литвы, около полуночи пограничники получили сообщение о том, что самолет, летевший из Копенгагена, совершит вынужденную посадку в аэропорту Паланги, т. к. в салоне констатировано много дыма.

Также выяснилось, что 52-летний литовец начал курить в салоне самолета во время полета. В темноте пассажиры, сидевшие вокруг него, подумали, что в самолете что-то горит, и сообщили об этом экипажу.

Оператору центра управления полетами Литвы сообщили, что мужчина, создавший угрозу полету и безопасности других пассажиров, не выполнил требования экипажа. В итоге, сразу же после того, как самолет приземлился в аэропорту Паланги, пограничники задержали хулигана, а затем передали его полиции.