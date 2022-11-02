"Сегодня ела только один раз". У пьяной матери изъяли ребенка

В понедельник вечером, 31 октября Рижская полиция самоуправления получила вызов в многоэтажку в Ильгюциемсе. Сообщалось, что в квартире регулярно употребляют алкоголь и конфликтуют, причем в присутствии несовершеннолетнего ребенка.

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Дверь полицейским открыли мужчина и женщина, которые находились в сильном алкогольном опьянении. Через открытую дверь было видно, что в комнате сидит несовершеннолетняя девочка и еще один взрослый мужчина с бутылкой.

В ходе разговора выяснилось, что пьяная женщина является матерью девочки, один из мужчин - сожитель женщины, а еще один - его друг. Мужчины были пьяны и вели себя неадекватно.

Девятилетняя девочка рассказала, что сегодня ела только один раз и что мать с сожителем пьют каждый день. В квартире было грязно, приготовленной еды не было.

В выдохе матери проверка показала 3,53 промилле. Учитывая сильную степень опьянения и то, что женщина не могла в таком состоянии позаботиться о ребенке, было принято решение передать девочку бабушке.

За невыполнение родительских обязанностей, начат уголовный процесс, женщине грозит штраф в размере 210 евро. Информация передана социальной службе и Рижскому сиротскому суду.