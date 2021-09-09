Семь человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и трех "легковушек" на Вентспилсском шоссе

Семь человек пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Вентспилсском шоссе, перед Пуре, по направлению от Тукумса, сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) и Тукумском участке Государственной полиции.

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Служба неотложной медицинской помощи приняла вызов в 17:30.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил несколько телесных повреждений и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще пять человек были доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.

Тукумский участок Государственной полиции сообщил в социальных сетях, что на шоссе Рига-Вентспилс перед Пуре, в направлении от Тукумса, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Движение транспортных средств из-за аварии на шоссе в данный момент перекрыто.

Представитель Тукумского участка Госполиции Даце Калниня сообщила агентству LETA, что авария произошла в Тукумском крае на 82-м километре Вентспилсского шоссе, где столкнулись четыре автомобиля.

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По ее словам, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся в грузовиком. При столкновении грузовик перевернулся и упал на автомобиль Opel. В аварии пострадал и Volkswagen Caddy. В общей сложности в аварии пострадали семь человек.