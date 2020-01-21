Семейный скандал в Межциемсе: женщина собиралась выпрыгнуть из окна

Лишь по счастливой случайности семейный скандал в микрорайоне Межциемс не закончился трагедией — сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) успели вовремя среагировать и удержать женщину от самоубийства. Об этом сообщает Degpunktā.

Поздней ночью на пульт дежурного РМП поступило сообщение о семейном конфликте в одной из многоэтажек. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, то заметили на 4-м этаже женщину, выбрасывающую из окна вещи.

С разрешения спутника жизни женщины полицейские вошли в квартиру. В этот момент она быстрым шагом направилась к окну и собиралась прыгнуть. К счастью, попытку удалось предотвратить. Сотрудники РМП вызвали скорую и в ожидании прибытия медиков предотвратили еще одну попытку женщины выпрыгнуть из окна.

В РМП сообщили, что женщина была пьяна и продолжала распивать алкоголь и в присутствии полиции. После переговоров она успокоилась, позже ее доставили в медицинское учреждение.