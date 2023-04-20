"Сердечный и гостеприимный". В церкви шокированы арестом Дамбергса по подозрению в педофилии

Латвийская римско-католическая церковь освободила от всех должностей и обязанностей арестованного священника Кришьяниса Дамбергса, которого подозревают в сексуальном насилии над малолетним лицом. Представители церкви шокированы: ничего плохого о Дамбергсе до этого дела они бы сказать не могли.

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Священник Илмар Толстов от лица Рижского архиепископа-митрополита Збигнева Станкевча сообщил порталу Delfi, что узнав о возможном преступлении, церковь отреагировала мгновенно и освободила Дамбергса от всех должностей и обязанностей. Церковь сотрудничает с правоохранительными органами и доверяет их работе. Архиепископ также призывает всех, кто может сообщить дополнительные сведения, связанными с подозрениями в адрес арестованного, сотрудничать с полицией.

Станкевич не смог дать более обширных комментариев, поскольку идет расследований, но напомнил о презумпции невиновности. Толстов охарактеризовал коллегу как открытого, гостеприимного и сердечного человека, который активно работал с молодежью и организовывал паломничества в Аглону. Никаких подозрений о том, что Дамбергс мог приставать к детям, в церкви не было.

"Новость была как гром среди ясного неба. Эта новость очень расстроила, но мы надеемся, что следователи выяснят всю правду", — пояснил священник. Он добавил, что прямое начальство Дамбергса в Польше (он принадлежит к Ордену меньших братьев капуцинов) в курсе ситуации.

Как сообщалось, настоятель Римско-католической церкви святого Альберта Кришьянис Дамбергс арестован за возможное сексуальное насилие над ребенком.

Примечательно, что в среду, 19 апреля, архиепископ и митрополит Збигнев Станкевич назначил трех новых настоятелей в Рижской архиепископии. Согласно номинациям, изменения коснутся и Рижской церкви святого Альберта.

Администратором церкви назначен отец Янис Савицкис (OFMCap), поскольку обязанности настоятеля больше не будет исполнять отец Кришьянис Дамбергс (OFMCap).

Дамбергс является братом или монахом Ордена меньших братьев капуцинов (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum, OMFCap). Это один из монашеских орденов, основанных святым Франциском Ассизским. Орден является одним из ряда религиозных объединений католической церкви в Латвии.

Как свидетельствует информация на сайте церкви святого Альберта, в июне 1933 года епископ Язепс Ранцанс от имени тогдашнего митрополита Антония Спринговича передал церковь и общину на попечение Ордена меньших братьев капуцинов, которой они управляли до 19 октября 1949 года.

После этого общиной руководили разные священники, а в июне 1991 года церковь вернулась под покровительство Ордена меньших братьев капуцинов.