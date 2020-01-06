Серьезная авария "под градусом": осуждена сотрудница Пограничной службы

Сотрудница Государственной пограничной службы Екатерина В. осуждена на 3 года и 1 месяц условно за аварию, совершенную в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, Резекненский суд постановил на 3 года лишить виновницу ДТП водительских прав.

Как отмечает LA, вечером 17 марта 2018 года возле местечка Ускачева (волость Пилдас Лудзенского края) произошло ДТП: автомобиль BMW 530, которым управляла Екатерина В., съехал с проезжей части и угодил в деревья. Установлено, что в организме водителя на момент ДТП было 1,9 промилле алкоголя. В результате аварии 19-летняя пассажирка получила тяжелейшие травмы.

Известно, что машину, на которой женщины ехали в баню, занесло на грунтовке, т. к. ее скорость составляла 120 км/ч, и водитель потеряла управление. Также издание отмечает, что участники ЧП пытались скрыть этот факт от полиции, однако им это не удалось.