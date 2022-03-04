Серьезный инцидент: самолет не дотянул до посадочной полосы в Таллиннском аэропорту
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

11 ноября 2021 года в Таллиннском аэропорту произошел серьезный инцидент с малым самолетом Piper PA46R 350T. Непосредственно перед приземлением у самолета закончилось топливо, до начала посадочной полосы он не дотянул, спланировал на ограждение и остановился на траве.

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Центр расследований в области безопасности (Ohutusjuurdluse Keskus — OJK) обнародовал экспертную оценку инцидента и видеосимуляцию.

Как сообщил глава центра Рене Арикас, частный самолет летел из Хельсинки в Таллинн, в нем находились пилот и три пассажира, это не был коммерческий рейс. Ни люди, ни воздушное судно в ходе инцидента серьезных повреждений не получили.

По оценке OJK причиной инцидента стала ошибка пилота — при планировании запаса топлива он опирался только на данные бортового компьютера. Не были выполнены предусмотренные регламентом процедуры, проигнорирован ряд принципов хорошей летной практики.

Для того, чтобы в дальнейшем снизить риск подобных ситуаций, OJK рекомендует Транспортному департаменту усилить контроль за деятельностью частных пилотов и организаций, занимающихся их подготовкой.

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