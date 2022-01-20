Сетевой "Антисемит" приговорен к принудительным работам за оскорбления евреев
Foto: LETA

Суд Видземского предместья Риги приговорил к 250 часам принудительных работа Доната Гайдиса за размещенные в интернете оскорбительные высказывания в адрес евреев.

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В 2018 году Гайдис оставил оскорбительные комментарии на новостном портале vesti.lv. В частности, он писал, что за всю свою жизнь не видел евреев и "готов их убивать собственноручно".

"Убирайтесь в свои обетованные земли. Когда я приду к власти, обязательно оправлю их на обетованную землю, чтобы вместе с арабами делили пустыню", — написал в одном из комментариев осужденный.

Первый комментарий он оставил под ником "Антисемит", под вторым комментарием на месте картинки автора он оставил фразу: "Гнать и бить евреев колом".

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