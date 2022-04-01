СГБ начала еще три уголовных процесса о поддержке агрессии РФ

На этой неделе Служба госбезопасности (СГБ) начала три уголовных процесса по факту публичного оправдания и прославления агрессии РФ в Украине, а также за действия, направленные на разжигание ненависти по отношению к украинцам. Об этом порталу Delfi сообщили в службе.

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Все уголовные процессы начаты, реагируя на опубликованную в интернете информацию, согласно которой оправдывается и прославляется нападение вооруженных сил РФ на Украину, а также сознательно провоцируется ненависть к украинцам и латышам.

По данным СГБ, с 24 февраля всего служба начала 14 уголовных процессов, оценивая действия, в которых выражается поддержка российской агрессии в Украине. В рамках начатых уголовных процессов восемь лиц имеют статус подозреваемых. В отношении трех лиц избрана мера пресечения — арест.

Одновременно продолжается проверка многих других случаев, сообщили в СГБ.

Как уже сообщалось, Служба госбезопасности Латвии подтвердила задержание блогера Кирилла Федорова, который подозревается в прославлении и оправдании военных преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами в Украине. "Служба госбезопасности задержала лицо, которое регулярно публиковало на Youtube, Telegram и в других социальных сетях видеоматериалы и записи, которые оправдывают и прославляют военные преступления вооруженных сил России в Украине", — говорится в официальном заявлении СГБ.

"17 марта на двух объектах, связанных с данным лицом, были проведены процессуальные действия, в рамках которого лицо было задержано. В настоящее время лицо имеет статус подозреваемого и к нему применена мера пресечения — содержание под стражей", — сообщили в пресс-центре Службы госбезопасности.