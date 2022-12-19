СГБ призывает обвинить экс-депутата Рижской думы в разжигании национальной розни и помощи персоне под санкциями

13 декабря этого года Служба госбезопасности (СГБ) потребовала у прокуратуры начать уголовное дело против гражданина Латвии, бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова в связи с действиями, направленными на разжигание национальной вражды и нарушением санкций Евросоюза. Об этом пишет агентство LETA.

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СГБ не упоминает имени человека, отмечает агентство LETA.

Уголовный процесс по отношению к упомянутой персоне начат 29 июля этого года. В ходе расследования СГБ получила информацию, подтверждающую, что этот человек в ряде пророссийских информационных ресурсов делал заявления, вызывающие ненависть и недоверие к украинцам и беженцам из Украины.

Он также поддерживал хозяйственными ресурсами персону, попавшую под санкции Евросоюза за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.

С учетом доказательств, полученных в ходе следствия, СГБ просит прокуратуру начать уголовное преследование в отношении указанного лица. СГБ также напоминает, что никто не может считаться виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.

Известно, что СГБ задержала Панкратова 1 августа 2022 года и заключила его под стражу, где он находится до сих пор. Ранее передача TV3 ziņas сообщала, что 17 июля Панкратов посетил украинские города в Запорожском крае, которые находятся под российской оккупацией.

Как следовало из сюжета кремлевского канала "Вести", Панкратов посетил пресс-конференцию руководства, назначенного оккупационными властями, где международные СМИ якобы были проинформированы о референдуме про присоединение оккупированных городов к России.