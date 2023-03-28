СГБ просит начать уголовное преследование женщины, которая всюду ходила с российским флагом

Служба госбезопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование Елены Крейле, которая регулярно появлялась в общественных местах с российским флагом и военной символикой.

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Уголовный процесс против Крейле был начат 16 марта прошлого года, когда она пришла к Памятнику свободы. Ей инкриминируют прославление и оправдание российских военных преступлений.

В середине марта этого года Госполиция получила от жителей информацию о доме в Торнякалнсе, на окнах которого висит несколько российских флагов разного размера, один латвийский флаг и ленточка в цветах латвийского флага. На российских флагах были видны различные надписи на русском и латышском языках — "Путин мой друг", "Боже, храни Латвию" и др., сообщили в полиции. Флаги также вывешивала Елена Крейле.

Домохозяйка 1967 года рождения родилась и жила в Латвии, но по-латышски знает буквально пару слов. Крейле неоднократно появлялась на публике с сумкой с буквой Z. Как ранее сообщала Re:Baltica, Крейле приходила на митинги против войны в Украине и стояла там с плакатом "Россия, я с тобой", а в день памяти легионеров ее ненадолго задержали у Памятника свободы. Каждый раз, когда она сталкивалась с полицией, у нее при себе были вещи в цветах флага России — например, прикрепленные к куртке белый, синий и красный карандаши.

Сотрудники Земгальского участка полиции провели в ее квартире процессуальные действия, сняв с окон флаги и надписи, а также изъяв другие предметы. В Земгальском участке полиции на женщину заведено 35 административных дел — половина за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а половина за нарушение ограничений из-за Covid-19.

Сейчас правоохранительные органы начали против женщины уголовный процесс по статье Уголовного закона о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественных работ или штрафа.

В качестве меры пресечения к задержанной применен запрет на выезд из страны.