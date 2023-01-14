СГБ проверяет видео с призывом бороться с "фашистской группировкой, управляющей Латвией"

Служба госбезопасности проводит оценку видео, на котором некий мужчина в маске говорит по-латышски и призывает бороться с "преступной фашистской группировкой", стоящий во власти.

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"Латыш, я обращаюсь к тебе, потому что твою страну захватила фашистская преступная группировка, которой откровенно наплевать на народ Латвии, латвийское государство и Конституцию Латвийской Республики", — говорит мужчина. По ее словам, миллионы разворовываются и отправляются "укросвиньям в бывшую Украину, которая уже проиграла спецоперацию".

Мужчина в маске выступает от лица "антифашистов Балтии и killnet".

Еще в конце ноября Служба госбезопасности сообщила, что начала уголовный процесс в связи с телеграм-каналами "антифашистов Балтии", где собирается информация о должностных лицах Латвии и просто известных латвийцах, чьи действия направлены против интересов России. Там указывалась в том числе такая информация, как место жительства и сведения о членах семьи.