СГБ: В Латвии не было уголовных дел против мужчины, готовившего взрыв в Хельсинки

Служба государственной безопасности (СГБ) сотрудничает с финскими правоохранительными органами по делу о 22-летнем латвийце, готовившем взрыв в центре Хельсинки, сообщает агентство LETA.

По словам представителей СГБ, они не могут предоставить более подробной информации об этом деле, но отметили, что в делопроизводстве СГБ не было уголовных дел против этого молодого человека.

Как уже сообщалось, 22-летний мужчина из Латвии в Финляндии обвиняется в подготовке взрыва в центре Хельсинки. Теракт был запланирован на новогодние гуляния 2018 года. Обвиняемый выступал против “многих иностранцев и мусульман”.

Мужчина был задержан в октябре 2018 года, до этого он успел провести тест самодельного взрывного устройства. По словам прокуратуры, мужчина скачал инструкцию по изготовлению самодельной бомбы и планировал с работы украсть необходимые исходные материалы.

Латвиец отрицает обвинения, но признался, что изготавливал взрывоопасное оборудование и в состоянии алкогольного опьянения говорил о взрыве.

Во время досудебного расследования мужчина сказал что хочет, чтобы разные культуры и религии не сосуществовали вместе и Европа должна быть местом для “европейской культуры”.

По данным СМИ, обвиняемый работал строителем в Финляндии с 2017 года. У него на руке есть татуировка с символом SS.

Прокуратура требует тюремного заключения для обвиняемого.