СГД начала уголовный процесс о зарплатах "в конвертах" на одном из строительных предприятий (дополнено в 21:14)

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID, СГД) начало уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" на одном из строительных предприятий.

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Сотрудники управления провели в Риге и Елгаве 10 обысков в помещениях предприятия, на строительных объектах и по месту жительства лиц. Во время обысков обнаружены и изъяты наличные деньги на сумму более 15 000 евро, а также другие предметы, которые будут анализироваться в рамках досудебного следствия.

В ходе досудебных следственных действий было установлено, что компания с 2019 года не указывала в бухгалтерских регистрах зарплаты и неофициально выплачивало их наличными почти 30 работникам. Ущерб, причиненный государству в результате неуплаты подоходного налога и социальных взносов, будет установлен в ходе расследования.

По информации передачи телеканала LTV "Панорама", уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" начат в строительной компании SIA Demco. Единственный владелец компании и член правления Наурис Легздиньш отказался от комментариев, тогда как бухгалтер компании Мара Шиманска подтвердила, что к ней приходили сотрудники VID.

Директор управления Налоговой и таможенной полиции СГД Каспарс Подиньш отметил, что средства для выплаты зарплат "в конвертах" в компании были получены путем проведения незарегистрированных сборочных и демонтажных работ для юридических и физических лиц, за которые физические лица платили наличными.

По данным Firmas.lv, в 2018 году оборот Demco составил 1,866 млн евро, а прибыль — 213,096 евро. Финансовые данные компании за 2019 год еще не опубликованы.

Уголовный процесс начат по ст. 217.1 Уголовного закона. Три человека признаны подозреваемыми, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.