СГД подозревает группу из пяти человек в коррупции

Управление внутренней безопасности Службы госдоходов (СГД, VID) задержало группу из пяти человек, их подозревают в коррупционных действиях в связи с закупками СГД, сообщает LETA. Среди задержанных один сотрудник СГД.

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Речь идет об аренде помещений для нужд службы в разных регионах Латвии и том, как эти закупки происходили. Всего задержаны пять человек, у трех из которых статус подозреваемых, а двое имеют статус лица, против которого начато уголовное дело.

Один из задержанных является сотрудником СГД и он отстранен от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты. К нему применена мера пресечения, несвязанная с лишением свободы и сумма залога составляет 25 000 евро.

Другой член группировки является бывшим работником СГД. Он задержан и уже находится под стражей в связи со взяточничеством. Этот бывший сотрудник в июне этого года фигурировал в деле о вымогательстве взятки размером в 65 000 евро, чтобы передать её должностному лицу СГД. Тогда речь шла об организованной преступной группировке, которая хотела добиться от СГД углубленных и неблагоприятных проверок в ряде предприятий. Согласно информации в распоряжении Nekā personīga, в центре группировки был руководитель Департамента управления Центра государственной обороны, военных объектов и закупок Сандис Озолиньш. Он и ещё один член группировки арестованы.