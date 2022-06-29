Шесть раз ударил ножом. Дело об убийстве в Ильгюциемсе передано в прокуратуру

Государственная полиция для начала уголовного преследования передала в прокуратуру материалы дела об убийстве, совершенном в 2021 году в Ильгюциемсе.

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Согласно материалам дела, 19 июля 2021 года около полвторого ночи работники Курземского участка полиции Риги получили вызов на улицу Стурес, где в квартире находился труп мужчины с признаками насильственной смерти.

В ту же ночь был задержан подозреваемый — мужчина 1966 г.р. В отношении него суд избрал меру пресечения - арест. В тюрьме подозреваемый находился четыре месяца, после чего решением судьи был освобожден и в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В ходе расследования удалось выяснить, что во время совместного распития алкогольных напитков между двумя малознакомыми собутыльниками произошел конфликт на бытовой почве. В итоге подозреваемый шесть раз ударил обидчика ножом в голову и шею, в результате чего пострадавший скончался.

Уголовный процесс начат по статье 116-й Уголовного закона - умышленное убийство. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.