Школьница заставила подростков сняться в порноклипе: видео она продавала клиентам

Сотрудники 4-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления уголовной полиции завершили расследование дела о возможных преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц.

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Речь идет о 15-летней девушке, которая в свое время предложила двум знакомым девочкам изготовить порнографические материалы, которые впоследствии были проданы третьим лицам. Упомянутая девушка была задержана и признана подозреваемой.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, в 2021 году из Видземского региона была получена информация о возможных уголовных преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. На основании этой информации был начат уголовный процесс.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 15-летняя девушка, используя угрозы и понимая, что одна девушка является несовершеннолетней, а другая не достигла 16-летнего возраста, добилась того, что вышеупомянутые девушки сделали фото в обнаженном виде и видеоматериал, на котором девушки изображены обнаженными, с целью продажи этих материалов третьим лицам.

Девушка пообещала заплатить девочкам за изготовление визуального материала, чего она не сделала. Отснятые фото и видео были отправилены знакомому подозреваемой.

Кроме того, подозреваемая по согласованию со своей знакомой, которой был направлен материал, а также ее несовершеннолетней подругой, получили информацию о банковских счетах, платежных картах, интернет-банке и паролях своих жертв, а затем передали номера счетов клиентам для того, чтобы они перевели деньги за полученные фото и видео.

Получив деньги от клиентов и проверив зачисление средств через интернет-банк, подозреваемая снимала деньги в ближайшем банкомате и оставляла всю сумму себе.

Незаконно используя платежные карточки обеих жертв, девушка в общей сложности получила от 25 клиентов 76 денежных переводов на сумму около 500 евро.

Дело направлено в Рижскую окружную прокуратуру.