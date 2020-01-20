Школьник, гонявший в пьяном виде на машине, приговорен к принудительным работам

Земгальский районный суд приговорил к принудительным работам 8-классника, который, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, разъезжал на автомбиле по городу и окрестностям.

Согласно данным уголовного дела, в момент, когда школьника задержали, в его организме констатировали 1,48 промилле. Известно, что ранее подросток был судим за кражу, а также нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Из приговора следует, что мальчик не мотивирован учиться и получать образование, часто опаздывает в школу, бесцельно проводит время с приятелями. При этом указано, что по характеру подросток спокойный, позитивный и коммуникабельный.

Мать нарушителя рассказала на суде, что сейчас поведение сына исправилось, он живет по режиму, а также стал посещать специалиста, консультирующего по зависимостям.

С учетом того, что подсудимый признал свою вину, его приговорили к 80 часам принудительных работ. Также в течение четырех лет он не сможет получить водительские права.