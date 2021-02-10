Сходил за сигаретами: за повторное нарушение режима "домоседства" — штраф 1750 евро

В выходные дни во время действия комендантского часа в Курземском регионе стражи правопорядка проверили 183 человека, начато 22 административных процесса, в одном случае применен штраф в размере 1750 евро.

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Как сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-центр Курземского регионального управления полиции, одного из нарушителей полицейские задержали на улице в Лиепае 6 февраля в 02.30. Установлено, что это тот самый мужчина, который две недели назад во время действия комендантского часа пытался натравить на полицейских большую собаку и нецензурно выражался. За это в отношении хулигана был начат уголовный процесс.

На этот раз мужчина не был столь агрессивным, однако в беседе с полицейскими не обошелся без нецензурной брани. Он пояснил , что вышел из дома за сигаретами. За повторное нарушение режима "домоседства" мужчину оштрафовали на 1750 евро.