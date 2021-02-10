Сходил за сигаретами: за повторное нарушение режима "домоседства" — штраф 1750 евро
Foto: Valsts policija

В выходные дни во время действия комендантского часа в Курземском регионе стражи правопорядка проверили 183 человека, начато 22 административных процесса, в одном случае применен штраф в размере 1750 евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на пресс-центр Курземского регионального управления полиции, одного из нарушителей полицейские задержали на улице в Лиепае 6 февраля в 02.30. Установлено, что это тот самый мужчина, который две недели назад во время действия комендантского часа пытался натравить на полицейских большую собаку и нецензурно выражался. За это в отношении хулигана был начат уголовный процесс.

На этот раз мужчина не был столь агрессивным, однако в беседе с полицейскими не обошелся без нецензурной брани. Он пояснил , что вышел из дома за сигаретами. За повторное нарушение режима "домоседства" мужчину оштрафовали на 1750 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

32

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Hовости недвижимости

Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Поспеши ощутить очарование Пардаугавы! В Dzirciema nams осталось всего несколько квартир
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Поселки Nordic Villages – благоустроенная среда для постройки своего дома в окрестностях Риги
Квартал B91 - отличная возможность жить в самом центре Риги