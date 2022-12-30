Штрафы и снятые номера: в ходе проверок покрышек полиция выявила более 40 нарушений
Foto: Valsts policija

На днях в Риге и ее окрестностях Государственная полиция совместно с CSDD снова проводила рейды по проверке технического состояние автомобилей, участвующих в движении. Особое внимание уделялось качеству покрышек. За три дня в выборочном порядке было проверено 673 машины и выявлено более 40 нарушений.

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Во вторник, 27 декабря проверки проводились на улице Краста в Риге. В целом были проверены 163 автомобиля и техническое состояние многих из них не соответствовало требованиям. Например, у четырех машин в итоге были сняты номерные знаки из-за несоответствующей требованиям глубины протектора, а у одной - из-за того, что водитель передвигался зимой на летней резине. У семи автомобилей был аннулирован технический осмотр: у шести опять же из-за недостаточной глубины протектора, у одного - из-за тонированных пленкой фар.

Всего было начато 11 административных процессов - семь из-за резины, три - за использование детекторов радаров и один - за управление транспортным средством без прав.

С 1 декабря в Эстонии запрещено ездить на всесезонной резине M+S. В Латвии планируют сделать также. А еще хотят обязать "переобуваться" раньше, точнее по погоде. Что еще ждет латвийских водителей - об этом в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист".

В среду, 28 декабря, проверки проводились уже на улице Даугавгривас, за четыре часа было проверено 175 машин. В этот раз также было много нарушителей. У шести автомобилей были сняты номерные знаки из-за несоответствующей правилам резины и у трех автомобилей аннулирован ТО. В этот раз в 18 случаях водители получили устное предупреждение, так как глубина протектора была на грани и составляла 4-5 мм. Также было начато несколько административных процессов - один за использование детектора радаров, один за управлением транспортным средством без прав и один - за использование телефона за рулем.

В свою очередь, 29 декабря контрольный рейд проводился в Улброке. Из-за глубины протектора номерных знаков лишились три машины, еще у четырех был аннулирован ТО. Также 45 водителей получили устное предупреждение за протектор глубиной 4-5 мм. В пяти случаях из-за несоответствующей резины были начаты административные процессы.

Для повышения безопасности на дорогах сотрудники Государственной полиции совместно с CSDD продолжат проверки на дорогах, уделяя повышенное внимание качеству покрышек. Минимальная глубина протектора для легковых автомобилей в зимний период должна составлять 4 мм. Если этот показатель не соответствует требованиям или имеется повреждение покрышки, которое создает угрозу для безопасности движения, закон предусматривает устное предупреждение или денежный штраф от 15 до 55 евро.

Водители, у которых снят номерной знак, не могут продолжать движение на конкретном транспортном средстве.

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