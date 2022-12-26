Швеция призналась в перевозке военной техники на пароме "Эстония"

Шведское издание Aftonbladet сообщает, что Силы обороны Швеции перевозили на пароме "Эстония" больше военной техники, чем заявлялось ранее.

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Эта информация появилась, когда Шведский центр по расследованию происшествий (SHK) опросил представителей сил обороны.

Глава SHK Йонас Бекстранд сообщил изданию Aftonbladet, что представителям сил обороны был задан ряд вопросов которые поднимались десятилетиями. Некоторые из них касались перевозки военной техники на пароме "Эстония".

Ранее Силы обороны Швеции признали, что на пароме "Эстония" состоялись две перевозки — 14 и 20 сентября. Теперь в SHK признали, что таких перевозок было больше.

"Мы провели интервью с представителями сил обороны — как с теми, кто еще на службе, так и с теми, кто уже не в силах обороны. Полученная информация показывает, что в прошлом было еще несколько перевозок, и они это признают", — сказал Бекстранд шведскому изданию.

Силы обороны подтвердили шведскому информационному агентству TT, что в дополнение к уже объявленным перевозкам на пароме "Эстония" в неустановленное время, но не в сентябре и не в ночь трагедии, состоялось "несколько" перевозок. Полковник Андерс Штах заявил, что не может говорить о более точных цифрах или периодах времени.

Штах сообщил, что была перевезена техника с документацией, но ни оружия, ни боеприпасов не было. В SHK признали, что технику перевозили гражданскими автомобилями. Штах сказал ТТ, что не может говорить о целях перевозки, а также о том, почему Силы обороны Швеции так долго ждали, чтобы сообщить об этом общественности. Кроме того, представитель сил обороны признал, что таможня в то время лишь ограниченно рассматривала ввоз техники. Он подчеркнул, что для сил обороны очень важно внести свой вклад в работу исследовательской группы.

Бекстранд сказал, что новая информация важна для понимания общей картины, но в настоящее время она не влияет на содержание расследования.

"В ходе расследования мы смотрим на корабль и его повреждения. Нет данных, что выводы расследования 1997 года не соответствуют действительности", — сказал Бекстранд.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.