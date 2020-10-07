Швейцарская компания обвиняет предпринимателя из Лиепаи в вымогательстве

Спор торговцев минеральными удобрениями довел до скамьи подсудимых лиепайского предпринимателя Гирта Целайса^ швейцарская компания Mekatrade Asia Pte. Ltd. обвиняет его в вымогательстве и присвоении в крупном размере.

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Как отмечает "Курземес вардс", согласно обвинению, Целайс угрожал швейцарской компании причинением ущерба, а также он обвиняется в растрате (отчуждении) не принадлежащего ему имущества.

Несколько лет назад Mekatrade с зарегистрированным в Лиепае ООО Ctex, председателем правления которого является Целайс, заключило договор о поставке минеральных удобрений через Клайпедский порт. Ctex поставило только часть груза, и Целайс пояснил, что удобрений больше нет, остальную часть пусть швейцарская компания закупает у производителя в России.

Швейцарская компания так и сделала, а также договорилась с Ctex, что эта фирма в Лиепае будет расфасовывать удобрения и поставлять. Но во время проверки констатировано, что на складе в Лиепае груз Mekatrade смешивается с другими минеральными удобрениями, отличающимися по составу.

Mekatrade по этому поводу выразила претензии, а Целайс потребовал, чтобы швейцарская компания рассчиталась за услугу. В э-почте он будто бы выразил угрозы, что если Mekatrade не заплатит на 150 000 долларов больше, чем предусмотрено, то швейцарская компания минеральные удобрения не получит, а фирма NPK Expert, которую также возглавлял Целайс, их продаст и деньги оставит себе

В обвинении указано, что Целайс произвел отчуждение удобрений противоправно. Mekatrade считает, что компании причинен ущерб в размере более полумиллиона евро. Сам бизнесмен свою вину в суде не признал и выразил недоумение по поводу обвинения.

Он пояснил, что швейцарская компания должна была рассчитаться за расфасовку минеральных удобрений, их продажу, транспортировку из России в Латвию, из Латвии в Литву для дальнейшей отправки в Гамбию. В оказание этих услуг были вовлечены три предприятия.

Суд продолжится 22 декабря.