Сильный ветер и проливной дождь в Латвии: спасатели получили десятки вызовов

За минувшие сутки, в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 102 вызова: 18 — на тушение пожара, 69 — на аварийно-спасательные работы, а еще 15 вызовов оказались ложными.

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Сорок вызовов были связаны с повреждениями, вызванными сильным ветром и дождем. Больше всего обращений поступило из Риги и ее окрестностей — 26. Во всех случаях требовалось убрать с дорог сломанные ветром деревья. В пяти случаях деревья упали на легковые автомобили, еще в четырех — на линии электропередач. В остальных случаях поваленные деревья преграждали проезжую часть дорог или пешеходные тротуары.

Уже сообщалось, что 12 июля в Латвии бушевал сильный ветер.

За последние 24 часа пожарные также отреагировали на вызовы, которые были связаны с загоревшимся мусором, кучей веток, соломой, электрическим столбом, электрощитом, двумя автомобилями, навесом и оставленной на плите едой.