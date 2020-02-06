Скандал в литовском изоляторе для несовершеннолетних: с детьми был закрыт педофил

В каунасском СИЗО-колонии для несовершеннолетних вместе с несовершеннолетними осужденными находился 45-летний шяуляец Ляонас Жукас ("дядя Ляонас"), которого на 16 лет осудили за изнасилование детей. Такое решение колонии шокировало и работников и осужденных и их родителей.

Мало того, выяснилось, что осужденный уже несколько месяцев свободно выходит на волю – за хорошее поведение ему предоставлен статус осужденного, не нуждающегося в охране.

"Кто возьмет на себя ответственность, если в СИЗО будет совершено преступление, если педофил решит совершить повторное преступление?" – su обратились в редакцию Delfi сотрудники колонии, которые хотели остаться анонимными.

Сотрудники колонии рассказали, что после закрытия Лукишкской тюрьмы-СИЗО часть взрослых заключенных перевели в Колонию для несовершеннолетних. А это плохой прецедент – взрослые преступники могут отрицательно влиять на подростков. Кроме того, в колонии есть и другие осужденные за сексуальное насилие взрослые, которые не изолированы от детей. "Они находятся в том же здании и могут контактировать с несовершеннолетними, – неужели это пример новой формы заключения, мы не всегда сможем защитить несовершеннолетних от насилия со стороны взрослых", – писали сотрудники колонии.

Разразившийся скандал быстро утрясли – 4 февраля журналист Delfi поинтересовался, почему Жукас находится с подростками в одном здании, а 5 февраля утром его уже перевели в другие помещения колонии.

ВРИО главы Каунасского изолятора Вилмантас Дамбраускас сказал, что во вторник вечером Жукаса и еще одного мужчину было решено перевести в другое помещение, где нет несовершеннолетних.

"Сегодня уже перевели, – сказал Дамбраускас. – Нашли другое помещение, привели его в порядок и сегодня он полностью изолирован. Мы решили, что эта часть будет предназначена только для несовершеннолетних, а взрослым найдем другие помещения".

Дамбраускас уверял, что такое решение было принято не из-за интереса СМИ: "Мы планировали сделать это раньше, как только к нам перевели совершеннолетних. Мы к этому не были готовы, у нас не было подготовленных помещений, поэтому и возникла временная проблема.

Дамбраускас сказал, что напрасно переживали, что Жукас мог общаться с детьми - его перевели в эту часть только в пятницу, кроме того, он находился под наблюдением. "Его туда перевели временно, пока не подготовили помещения для взрослых, – сказал ВРИО директора. – Там, где он отбывал наказание, есть пост, осужденный постоянно находился под присмотром, во всем коридоре стоят камеры, контроль постоянный, никакой физический контакт невозможен".

По словам Дамбраускаса, Жукаса к ним перевезли 9 ноября 2019 года. Вскоре комиссия разрешила ему днем выходить на волю, а в колонию возвращаться только на ночлег, поскольку он отвечал всем необходимым требованиям для такого облегченного режима. По словам ВРИО директора, Жукас работает.

Работники Каунасской колонии для несовершеннолетних рассказали об еще одном недавнем скандале, о котором умолчало руководство. У осужденных были запрещенные телефоны. Кроме того, осужденные несовершеннолетние устроили эфир прямо из своей камеры: "Они общались с другими лицами и гордились тем, что осуждены за кражи и убийство". В течение некоторого времени это видео можно было найти на YouTube, сейчас его удалили.

Жукас жил в Шяуляй и работал в полиции, во время учебы он проходил практику в детском доме. Сейчас он отбывает наказание за преступление, совершенное в 2007 году. Согласно материалам дела, Жукас изнасиловал троих несовершеннолетних мальчиков. Двое из детей были умственно отсталыми. Мужчина напоил детей алкоголем, затем изнасиловал.

Жукас уверял суд, что дети приходили к нему домой добровольно, кроме того, он якобы не заставлял их спать с ним в одной кровати. Дети в суде сказали, что не могли оказать сопротивление "дяде Ляонасу", поскольку были пьяны. Жукас закрывал дверь и прятал ключ, уйти они не могли.

Кроме того, Жукас еще дважды был судим за сексуальное насилие - в Шяуляй и в Шилале, оба раза его освобождали досрочно-условно. Было еще одно дело в Вильнюсе, но в тот раз не удалось доказать, что именно он насиловал мальчиков в Игналинском районе. Вскоре после этого он опять был задержан за насилие.

После публикации на Delfi Департамент тюрем Литвы решил временно перенять руководство Каунасской колонией, а Дамбраускаса отстранить. "Департамент тюрем отрицательно оценивает это происшествие, сегодня была начата проверка, с четверга Дамбраускас отстранен, колонией временно будет управлять ДТ, – сказал Delfi глава ДТ Виргиниюс Куликаускас. – В ходе служебной проверки выясним обстоятельства. Виновные будут наказаны".

По словам Куликаускаса, сейчас в Вильнюсской колонии проводят ремонт, поэтому временно 32 заключенных перевели в Каунасскую колонию для несовершеннолетних, "однако их содержат на другом этаже, они изолированы от несовершеннолетних, между ними нет никаких контактов".