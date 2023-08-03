Склонен к побегу: в тюрьмах Латвии содержатся 135 потенциальных беглецов

По последним данным Управления мест заключения (УМЗ), в первом полугодии текущего года в тюрьмах Латвии выявлено 135 лиц, которые могут быть склонны к побегу.

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В прошлом году таких насчитывалось 134, годом ранее — 136.

Этот статус для заключенных определяется на основании различных аспектов, а именно: с учетом характера заключенного, его личности, совершенного уголовного преступления, предыдущего уголовного опыта, поведения и другой информации, доступной УМЗ или другим правоохранительным органам.

Как уже сообщалось ранее,23 июля из Рижской Центральной тюрьмы сбежал подозреваемый в попытке убийства Марис Ковалев. Спустя несколько часов его задержали на Саркандаугаве. В настоящее время он содержится в Олайнской тюремной больнице, поскольку во время побега сломал ногу.

По данному факту был начат уголовный процесс, также начата и служебная проверка.