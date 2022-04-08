Скончался известный латвийский адвокат Угис Грубе

Скончался известный адвокат Угис Грубе (на фото — крайний слева), сообщили в Латвийской коллегии присяжных адвокатов. Грубе было 65 лет.

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В свое время он участвовал в громких процессах — был администратором "Банка Балтия", представлял владельцев "Parex banka" Виктора Красовицкого и Валерия Каргина и строительную компанию ООО Re&Re по делу о золитудской трагедии.