Скончался известный латвийский адвокат Угис Грубе
Foto: F64

Скончался известный адвокат Угис Грубе (на фото — крайний слева), сообщили в Латвийской коллегии присяжных адвокатов. Грубе было 65 лет.

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В свое время он участвовал в громких процессах — был администратором "Банка Балтия", представлял владельцев "Parex banka" Виктора Красовицкого и Валерия Каргина и строительную компанию ООО Re&Re по делу о золитудской трагедии.

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