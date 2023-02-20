Скончался самый жестокий гангстер Ирландии, подозреваемый в похищении и убийстве гражданки Латвии и ее жениха

В больнице Уэльса скончался 40-летний Корнелиус Прайс, носивший титул самого жестокого гангстера Ирландии. На его счету, отмечает The Irish Sun, может быть похищение, а также убийство гражданки Латвии и ее жениха в 2015 году.

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У Прайса в 2021 году диагностировали лимбический энцефалит. Из-за серьезной болезни он впал в кому. Незадолго до этого ему были предъявлены обвинения в нескольких преступлениях. Он и его банда подозреваются также в похищении беременной Анны Варславане и ее друга Уильяма Могана (на фото).

Напомним, 21-летняя Варславане и Моган постоянно проживали в Горманстауне. 14 апреля 2015 года они планировали переезд в дом родителей Уильяма на юге Дублина. Однако, когда за ними приехал отец мужчины, то их трейлер был уже пуст.

Незадолго до этого на телефон матери Уильяма поступил отчаянный звонок с номера девушки, которая успела прошептать в трубку: "Спасите, спасите, спасите". Далее послышались звуки удушения, и связь оборвалась. Перед этим в трубке были слышны и другие незнакомые голоса. С тех пор телефоны Анны и Уильяма были выключены, они также не пользовались своими документами или кредитными карточками.

По мнению родителей, их сын был похищен преступниками, поскольку мог что-то знать о тайных делах банды, в том числе, об убийстве 35-летнего Бенни Уайтхауза, которого в 2014 году застрелили в собственной машине, когда он привез своих дочерей в школу. Анна Варславане могла оказаться жертвой стечения обстоятельств.

После смерти Корнелиуса Прайса отец пропавшего Уильяма Могана — Джо — сказал: "Этот человек был монстром, который убил моего мальчика и его девушку. Он управлял всеми с помощью страха и прокачивал зло через свои вены… Есть люди, которые были запуганы им, зная, на что он способен. И мы можем только молиться, чтобы у кого-то хватило смелости рассказать нам, где похоронены Уильям и Анна".

На это же надеятся и следователи Гарды, расследующие это дело с 2015 года.