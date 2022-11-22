Служба безопасности Украины проводит обыск в компании российских олигархов — среди акционеров трое латвийцев
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Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в энергетической компании VS Energy. Об этом заявило издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в СБУ во вторник, 22 ноября. Компания принадлежит российским олигархам, но среди акционеров также есть трое латвийцев.

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"Это не обычная компания, а компания, которая владеет несколькими областными энергокомпаниями и занимает 10% украинского энергетического рынка. Именно этот сектор сейчас больше всего страдает от атак России", — сказал источник в службе.

Как пишет "Корреспондент", VS Energy владеет пакетами акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Черновцыоблэнерго.

"Олигархи уже попали под санкции, поэтому СБУ имеет полное право проводить там обыск", — заявил источник.

Владельцы VS Energy — депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы по международным делам Евгений Гинер и так называемый вор в законе Михаил Воеводин.

На прошлой неделе киевский суд наложил арест на акции и ценные бумаги стратегических компаний Украины, конечными владельцами которых являются Бабаков, Гинер и Воеводин.

Как сказано на сайте VS Energy, с 2014 года акционерами компании стали также граждане Латвии Валтс Вигантс, Вилис Дамбиньш и Артурс Албергс, и граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская.

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