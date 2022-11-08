Служба госбезопасности вызвала Элксниньша для дачи объяснений

Учитывая публичные высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, Служба государственной безопасности вызвала его для дачи объяснений, сообщили агентству LETA в СГБ.

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На данный момент СГБ не предоставляет более подробных комментариев, поэтому неизвестно какими будут дальнейшие действия службы.

В СГБ напомнили, что несмотря на продолжительное нахождение в оккупации России, Крым по-прежнему считается неотъемлемой частью Украины.

В СГБ с просьбой оценить высказывания Элксниньша о принадлежности Крыма обратилось Министерство защиты среды и регионального развития. Напомним, что в эфире программы Kāpēc на Delfi TV Ольги Драгилевой по поводу войны в Украине, Элксниньш сказал, что "Крым — в составе Российской федерации".