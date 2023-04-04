Служба госбезопасности задержала активиста "Ночного дозора" Александра Жгуна (ДОПОЛНЕНО)

Сотрудники Службы госбезопасности (VDD) в минувший понедельник задержали участника "Ночного дозора" Александра Жгуна. Группа "Ночной дозор" была организована Русским союзом Латвии для охраны советских памятников.

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Во вторник Рижский городской суд по запросу VDD применил меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде в ближайшие дни.

Согласно данным соцсетей, Жгуна, который ранее активно выступал против сноса памятников, задержали по пути на работу, а затем отвезли домой, где провели обыск.

Служба госбезопасности пока не предоставила информацию о том, что именно инкриминируется Александру Жгуну.