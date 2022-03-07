Служба госбезопасности задержала четырех человек, оправдывавших военную агрессию России

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала четырех представителей "центра духовного развития и исцеления" DVS Urantija за то, что они оправдывали военные преступления, осуществляемые Россией в Украине.

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1 марта СГБ начала уголовный процесс в связи с тем, что некая организация целенаправленно и систематически оправдывала и поддерживала военную агрессию России против Украины и ее жителей, сообщает LETA.

В понедельник СГБ произвела санкционированные судом процессуальные действия на объектах Риги и еще одного населенного пункта в Латвии, задержав четырех человек.

Уголовный процесс возбужден по двум статьям Уголовного кодекса, а именно о возможном оправдании и героизации преступлений против мира и военных преступлений, а также возможном разжигании национальной и межнациональной розни, реализуемом должностными лицами организации с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В ходе расследования СГБ получила информацию о том, что руководители, сотрудники и члены организации организовывали акции в поддержку вторжения России в Украину. Также во время собраний регулярно звучали призывы, обращенные против украинского народа.

В ходе разбирательства СГБ получила большой объем информации, и сейчас проводятся исследования и анализ.

Более подробную информацию СГБ не предоставляет. Однако в распоряжении агентства LETA есть информация, указывающая на то, что речь идет о DVS Urantija, называющей себя центром духовного развития и исцеления.

По информации Firmas.lv, SIA DVS Urantija, зарегистрированное в Риге, на улице Элизабетес, принадлежит Лиге Гусевой и Скайдрите Алексеевой. В 2020 году оборот компании составил 5 897 евро, а убыток — 2 589 евро. Данных за 2021 год нет.

DVS Urantia пишет на своем сайте, что в начале 2002 года целители объединились в группу, поскольку в это время, когда планета входит в следующую стадию эволюции и Земля начинает излучать различные усиленные энергии космоса, и в одиночку целитель практически не может это освоить и применить.

DVS Urantia предлагает лечебные сеансы и сеансы звукового массажа тибетскими поющими чашами. "Мы рады обратиться ко всем людям, которые понимают или хотят понять переход нынешней планеты Земля на новый этап эволюции с космической трансформирующей огненной энергией", — говорится на сайте центра.

В сентябре 2014 года программа Латвийского телевидения De Facto сообщила, что тогдашний кандидат в депутаты Сейма, лидер партии "От сердца Латвии" Ингуна Судраба посещала центр духовного развития и оздоровления DVS Urantia, который помимо исцеления и медитаций восхвалял президент России Владимира Путина как "душу света", а Россию как "самую свободную от оккупации враждебных Земле цивилизаций".

Агентству LETA не удалось связаться с DVS Urantia, поскольку телефоны руководства организации были недоступны.

Как уже сообщалось, в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против человечности, призывы к геноциду или агрессивной войне, действия, направленные на разжигание национальной или этнической ненависти, а также призывы, обращенные против национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

СГБ призывает жителей, если они обнаружили в интернете записи, комментарии или видеоролики, содержащие признаки упомянутой преступной деятельности, писать на адрес электронной почты info@vdd.gov.lv.

СГБ обращает внимание на то, что важно идентифицировать и направить в службу как можно более подробную информацию, включая скриншот конкретной записи, гиперссылки на запись и профиль ее автора.