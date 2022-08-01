Служба госбезопасности задержала латвийца, действующего в интересах России
Foto: VDD

Служба госбезопасности (СГБ) задержала латвийца, который подозревается в публичной поддержке преступлений, совершенных Россией против Украины, а также нарушении международных санкций. В прошлые выходные Служба госбезопасности (СГБ) провела санкционированные судом уголовно-процессуальные действия на трех объектах в Риге и ее окрестностях. В субботу, 30 июля, подозреваемого задержали.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

29 июля этого года был начат уголовный процесс по 74 и 84 статьям Уголовного закона о публичном прославлении и оправдании преступлений против мира и военных преступлений, а также о нарушении санкций, введенных Европейским Союзом (ЕС).

В ходе расследования СГБ получила информацию, которая подтверждает, что подозреваемый оправдывал инициированные Россией боевые действия в Украине и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами, на нескольких российских пропагандистских ресурсах, а также распространял дезинформацию о Латвии и ее союзниках с целью их дискредитировать. Также по имеющейся у службы информации видно, что человек сотрудничал с лицом, включенным в санкционный список ЕС.

В ходе уголовно-процессуальной деятельности СГБ получило доступ к большому количеству носителей информации и документов, проводится анализ их содержания. Лицу присвоен статус подозреваемого, назначена мера пресечения в виде задержания.

СГБ напоминает, что никто не считается виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Радость движения в Вентспилсе: идеи для активных выходных и на каждый день
Смартфоны Huawei серии nova: яркий мультимедийный опыт для динамичной жизни
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Таинственный мир цирка в Вентспилсе: человек-лягушка и настоящий комедиант
Дубай – оазис вкусов, культуры, приключений и первоклассных наслаждений