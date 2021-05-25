Служба госбезопасности задержала начальника Уголовной полиции Земгальского региона Созинова

Служба новостей ЛТВ сообщила о задержании начальника Бюро уголовной полиции Земгальского региона Андрея Созинова.

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Задержание проводили сотрудники Службы госбезопасности. Кроме Созинова задержан еще один высокопоставленный полицейский. СГБ проводит обыски на местах работы полицейских и на других объектах.

Напомним, что до 1 ноября 2020 года Созинов занимал должность начальника Управления уголовной полиции Рижского региона. Однaко произошла ротация сотрудников полиции, в результате которой начальник бюро криминальной полиции, замначальника Земгальского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич был переведен на должность замначальника Рижского регионального управления, руководителя управления уголовной полиции.

Ранее эту должность в Рижском региональном управлении занимал Созинов, который в свою очередь был переведен на три года на прежнюю должность Стальгевича.