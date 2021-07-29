Служебная собака помогла найти заблудившуюся в лесу женщину
Foto: Valsts policija

Собака по кличке Марко помогла полицейским найти пропавшую женщину, сообщает Управление Госполиции Курземского региона.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В среду вечером Кулдигский участок полиции получил информацию о том, что в Вармской волости Кулдигского края из дома в лес за ягодами ушла женщина, у которой были проблемы со здоровьем.

На поиски отправили в том числе кинолога с собакой. Сын пропавшей женщины нашел в грязи отпечатки ее трости, и собака взяла след.

Марко нашел женщину возле куста малины. Она хотела пить. Полицейские дали ей попить и передали работникам Неотложной медицинской помощи.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом