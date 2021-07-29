Служебная собака помогла найти заблудившуюся в лесу женщину

Собака по кличке Марко помогла полицейским найти пропавшую женщину, сообщает Управление Госполиции Курземского региона.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В среду вечером Кулдигский участок полиции получил информацию о том, что в Вармской волости Кулдигского края из дома в лес за ягодами ушла женщина, у которой были проблемы со здоровьем.

На поиски отправили в том числе кинолога с собакой. Сын пропавшей женщины нашел в грязи отпечатки ее трости, и собака взяла след.

Марко нашел женщину возле куста малины. Она хотела пить. Полицейские дали ей попить и передали работникам Неотложной медицинской помощи.