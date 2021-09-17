Служебные псы за сутки раскрыли два преступления с 5,5 млн нелегальных сигарет

Работники Госполиции вместо со служебной собакой Марко провели в Курземском районе после обыска движимого и недвижимого имущества мужчины изъяли 27 700 сигарет и алкоголь. В тот же день пес таможенной службы СГД на КПП "Патарниеки" побил достижение коллеги - он вскрыл тайник с 5 235 400 сигарет.

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Самый молодой инспектор курземской группы отдела кинологов Госполиции получил сигнал от сотрудников Управления криминальной полиции Кулдигского района с просьбой о помощи в обнаружении и изъятии незаконных сигарет. Вместе со служебной собакой Марко он отправился в Кулдигский район. Управляемый подозреваемым автомобиль был остановлен в Кулдиге. Кинолог с собакой ее обыскали и нашли спрятанные в разных местах сигареты. Отправившись на место жительства задержанного в Кулдигском районе, произвели обыск в гараже, где Марко точно указал на шкаф, в котором лежал мешок сигарет.

Всего были обысканы две машины, квартира и гараж. Изъяли , причем с нелегальной 27 700 сигарет без акцизных марок Латвийской Республики, 19 литров алкоголя изъято

в стеклянных бутылках или 180 литровых сосудов дезинфицирующего средства, содержащего 90% спирта.

Задержанный ранее не попадал в поле зрения полиции и признался в своих действиях. Он объяснил, что по всей Курземе продавал нелегальные сигареты и алкоголь, а также дезинфицирующее средство, предназначенное в первую очередь для внутреннего применения.

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Сотрудники Кулдигского участка Управления Госполиции Курземского региона продолжают расследование по возбужденному уголовному делу. Госполиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.

В тот же день таможенники Службы госдоходов (СГД) вместе со своим псом при досмотре грузовика обнаружили попытку контрабанды 5 235 400 сигарет или 261 770 пачек, спрятанных в груде стройматериалов.

На посту таможенного контроля "Патарниеки" собаку пустили осмотреть прибыший из Беларуси подозрительный грузовик с российскими регистрационными номерами. По сопроводительным документам, перевозился раствор для заделки межплиточных швов, но углубленный досмотр показал, что примерно в двух из трех ящиков, вместо декларированных товаров, находятся контрабандные сигареты.

Изъято 5 235 400 сигарет марки "NZ" — 261 770 пачек с белорусскими акцизными марками. Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет более 885 000 евро. Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного дела.