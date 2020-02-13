Смерть автоспортсмена Элексиса: задержан пожарный, с которым у покойного был конфликт в роковую ночь

Бюро внутренней безопасности задержало сотрудника Пожарно-спасательной службы, которого подозревают в причастности к недавней смерти латвийского автоспортсмена Ника Элексиса. Как сообщает LETA, Бюро переняло у Госполиции начатое уголовное дело. Пожарного подозревают в нанесении телесных повреждений.

Более подробную информацию ведомство в интересах следствия пока что не предоставляет.

По информации Degpunktā, в конце прошлой недели под Сигулдой, в гостевом доме Vālodzes отмечали юбилей. Затем там произошла драка, в которой Элексис получил телесные повреждения. Мать спортсмена и другие свидетели сообщили, что на парня напал один из участников вечеринки, пожарный-спасатель.

Мать Ника Элексиса рассказала, что драка происходила на улице, чтобы никому не мешать. Одна из участниц застолья видела, как спортсмен защищается от нападавшего скамейкой, поскольку нападавший был очень большой и мускулистый.

"На этой частной вечеринке присутствовали сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Это официальная информация. Однако информации о представителях Госполиции или муниципальной полиции на этой вечеринке нет", — сообщил начальник Сигулдского участка муниципальной полиции Марис Риекстиньш.

После конфликта в гостевом доме Ник исчез. В ходе длительных поисков его тело без признаков жизни нашли в одном из дворов. Мать спортсмена уверена, что полиция, прибывшая на место происшествия, когда там была драка, не выполнила свои обязанности. В частности, пострадавшему не вызвали скорую. Однако в местной муниципальной полиции утверждают, что у них не было оснований передавать Элексиса медикам в принудительном порядке, а сам он от помощи якобы отказался.

Согласно официальной версии, Ник Элексис скончался от переохлаждения, однако родные автоспортсмена подозревают, что во время драки парень получил более серьезные травмы, чем указано в заключении, где был зафиксирован только перелом носа. Следствие продолжается.