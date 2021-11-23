Смерть тренера Эйдука: СНМП отрицает упреки семьи покойного о запоздавшей помощи

Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) опровергает предположение родственников известного лыжного тренера Ингуса Эйдука о том, что спасение жизни пациента было начато поздно. Об этом сообщает lsm.lv со ссылкой на новости Латвийского телевидения (LTV).

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Тренер Эйдукс скончался в начале ноября, после нескольких недель борьбы с Covid-19. Бывший спортсмен прошел полный курс вакцинации

Astra Zeneca, однако в октябре тест показал положительный результат. Состояние здоровья Эйдука стремительно ухудшалось, спустя двое суток родственники вызвали скорую.

Ранее уже сообщалось, что в интервью Latvijas Avīze дочь тренера — Патриция Эйдука — рассказала обстоятельства вызова "неотложки".

"Папа был полностью вакцинирован, но это не защитило его от "ковида" — в пятницу получили положительный тест. К сожалению, его здоровье ухудшалось так быстро, что в воскресенье пришлось вызвать скорую помощь. Медики приехали, замерили насыщение крови кислородом, оно было 87%. Спросили, какие лекарства он принимал, и решили не везти его в больницу, потому что там все равно не сделают больше, чем дома.

На следующий день папа был уже так болен, что не мог стоять, поэтому мы снова вызвали скорую помощь. Медики удивлялись, почему отца не увезли в больницу накануне. Врачи Екабпилсской региональной больницы также были удивлены, что пациента не привезли раньше", — рассказала Патриция.

Глава СНМП Лиене Ципуле отметила, что "конкретный случай мы можем оценивать по информации, которую получили от журналиста. При проверке мы констатировали, что нет — уровень сатурации согласно алгоритму соответствовал более высокому уровню, который не требовал госпитализации пациента. Эти 87% — на нашем этапе нигде не констатированы такие цифры".

В своем аккаунте на Facebook Ципуле написала, что "если бы этот случай оценивали врачи — эксперты на всех уровнях здравоохранения от вакцинации до отделения интенсивной терапии, вероятно, даже у них не было бы ответа — почему вакцинированный спортсмен уже на четвертый день после получения позитивного теста на Covid-19 попал в больницу, где через три недели скончался ".

"В настоящее время мы можем отслеживать только этапы СНМП, на которых видно, как пациент на третий день болезни вызвал бригаду СНМП с жалобами на низкую температуру вечером и кашель в течение двух дней. Проведенные бригадой исследования не вызывали опасения относительно того, что пациент не может лечиться амбулаторно. Есть ли между этими фактами и исходом причинная связь, должна оценить Инспекция здравоохранения. Могу заверить, что в ходе расследования действий медиков СНМП никаких нарушений с их стороны не констатировано", — отметила Лиене Ципуле.

Она также добавила, что "важно, чтобы СМИ уважали факты, полностью бы их отражали и избегали эмоциональных заявлений, которые не подтверждаются". Кроме того, глава Службы неотложной медицинской помощи выразила соболезнования семье Ингуса Эйдука.