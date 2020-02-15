Смертельный удар топором: убийца получил восемь лет тюрьмы

Земгальский районный суд в Елгаве приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, который во время совместного распития спиртного убил собутыльника топором.

Преступление было совершено в конце 2018 года. Осужденный находился вместе с погибшим у себя дома. Во время совместного распития алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил пострадавшего кулаком, а когда тот упал, схватил топор и нанес по крайней мере 15 ударов. Мужчина продолжал наносить удары до тех пор, пока лежавший на полу мужчина не перестал подавать признаки жизни.

Обвиняемому придется выплатить 995 евро за услуги адвоката, а также 2150 евро женщине, которая признана в деле потерпевшей. Также ему придется выплатить пострадавшей 11 317 евро, из которых 10 000 евро составляет компенсация за моральный ущерб.