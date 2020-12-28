СМИ: фильм о крушении "Эстонии" обвел вокруг пальца правительства трех стран

Шведский журнал Filter, публикующий материалы журналистских расследований, поместил на обложке своего декабрьского/январского номера фразу по поводу телесериала о новых подробностях катастрофы парома "Эстония": "Вот так заставили три правительства и миллионы шведов поверить в том, что новую теорию заговора о гибели "Эстонии" следует принять всерьез".

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Пространная публикация под заголовком "Иллюзия" внимательно анализирует вышедший на экраны минувшей осенью телесериал "Эстония — находка, меняющая все", режиссер которого Хенрик Эвертссон был удостоен в Швеции Большой журналистской премии Бонньера "Разоблачитель года 2020".

"Главный редактор Filter Маттиас Йоранссон и репортер Фредрик Фальман в своей публикации на целом ряде примеров пояснили, каким образом в толковании причин катастрофы появились предрассудки и искажения, ставшие материалом для телесериала. Начав с разъяснения, как и почему погиб паром, бегло представив различные заинтересованные группы, журналисты подходят к авторам сериала", — реферировала агентству BNS содержание публикации издания журналистка Мадли Витисманн, пишущая на морскую тематику.

Один из соавторов, чей голос звучит в сериале за кадром — вышедший на пенсию журналист Ларс Борнэс, освещавший скандальные и громкие темы. В своем изложении версий крушения "Эстонии" он отметает факты, если они не стыкуются с его подозрениями. На интервью c Filter Борнэс не согласился, помня, как журнал указал на его промах — найденный им в свое время элемент радара мистической подводной лодки, якобы таранившей паром, на самом деле оказался гранатой старого образца.

Публикация в журнале представляет также Ларса Онгстрема, Ютту Рабе и председателя общества родственников SEA Леннарта Берглунда, внесших заметный вклад в усиление драматизма в сериале. Как отмечает журнал, их в утверждениях относительно происхождения пробоины в борту парома они противоречат сами себе. Пробоина, по их словам, не могла появиться от удара судна о морское дно, поскольку перед операцией по засыпке останков судна морское дно было обследовано и там нашли мягкую глину. Однако пробоину нашли в той части останков судна, к которой прежде не было доступа, значит, не было исследовано и морское дно под ней.

Журналисты издания Filtеr побеседовали и с эстонскими экспертами, чья записка в октябре вызвала особый интерес в шведских СМИ. 18 сентября в Осло им показали видео с пробоиной в борту, модель пробоины в проекции 3D и интервью с профессором университета Тронхейма Йоргеном Амдалем. Эксперты сразу заметили, что в этом месте на борту судна не было царапин на красочном слое и входное отверстие было расположено под углом в 45 градусов к корме. Внешний объект должен был в таком случае протаранить паром под другим углом и на очень большой скорости.

Эстонские эксперты высказали предположение, что пробоина в борту образовалась от удара судна о морское дно и попросили показать им побольше кадров видеосъемки, но вначале им отказали в этом. Позднее им все же удалось увидеть и другие кадры, на которых было видно, что на самом деле морское дно в этом месте не мягкое, а твердое и с острыми неровными поверхностями. Таким образом, второе видео исключало сценарий, предлагаемый первым видео.

Сериал носит тенденциозный характер — все его пять серий пронизывает мысль о том, что озвученная причина гибели парома не соответствует действительности, но при этом истинная причина так и не называется. Ряд утверждений авторов сериала противоречат друг другу. Исключено, что на борту "Эстонии" произошел взрыв и что в паром врезалась еще и подлодка. Воспоминание Сары Гедрениус о двух военных автомобилях на борту парома ни разу не появляется ни в ее показаниях в полиции, ни в 300 интервью, но при этом указывает на так называемый отчет Феликса.

"Может, это русские утопили паром, чтобы остановить шведских агентов — а может быть, эстонская мафия? А может, и те, и другие?", — с иронией отмечает Filter.

Не стыкуются между собой и приведенные авторами сериала доказательства. Если засыпка останков судна и объявление места крушения закрытым для погружения из уважения к погибшим указывают на попытку скрыть что-то, что, в свою очередь, наводит на мысль, что официальная причина катастрофы в чем-то другом, то как стыкуется с этим тот факт, что останки не были засыпаны и к погибшему судну было совершено несколько водолазных экспедиций, в том числе, и с участием авторов сериала, ставит вопрос Filter.

Главный редактор Filter Маттиас Йоранссон в своем комментарии пишет, как воспоминания людей со временем могут меняться, как они могут пополняться деталями, как в процессе рассказа о давно минувших событиях люди и сами начинают верить в то, что они говорят.

Искажения, которые могут возникнуть в памяти у любого человека, возникают на основе того, что мы уже и так знаем, или подтверждают то, во что человеку легче поверить — и отбросить все то, что противоречит этому, отмечает Filter.

Журнал сообщил, что процесс по делу о нарушении покоя погибших в месте катастрофы "Эстонии" против режиссера сериала Хенрика Эвертссона и оператора подводных съемок Линуса Андерссона состоится 20 января в городском суде Гетеборга.